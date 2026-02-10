DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
5,53 EUR +0,02 EUR +0,36 %
STU
Marktkap. 926,1 Mio. EUR

KGV 8,03
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Deutsche Bank AG

TeamViewer Hold

12:06 Uhr
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,53 EUR 0,02 EUR 0,36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach finalen Zahlen für 2025 von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Gianmarco Conti in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Software-Anbieters auf das laufende Jahr sei etwas zurückhaltender als erwartet./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Hold

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,07%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,54%
Analyst Name:
Gianmarco Conti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

