Siemens Energy-Aktie vor Hauptversammlung mit neuem Rekord - Kooperation mit 6K Additive
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
Wolters Kluwer Aktie

Marktkap. 13,48 Mrd. EUR

KGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
Barclays Capital

Wolters Kluwer Overweight

11:41 Uhr
Wolters Kluwer Overweight
Wolters Kluwer N.V.
61,02 EUR -2,06 EUR -3,27%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
127,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
62,62 €		 Abst. Kursziel*:
103,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
61,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,95%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

11:41 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
24.02.26 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
20.02.26 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Wolters Kluwer Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

