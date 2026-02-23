Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 13,48 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
127,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,62 €
|Abst. Kursziel*:
103,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
61,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
108,95%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|11:41
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|11:41
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|28.07.11
|Wolters Kluwer sell
|Citigroup Corp.
|12.05.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|10.05.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|04.03.05
|Wolters Kluwer Underperform
|Goldman Sachs
|24.01.05
|Wolters Kluwer Underweight
|JP Morgan
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG