BMW Aktie

81,28 EUR -0,02 EUR -0,02 %
STU
Marktkap. 48,8 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

BMW AG
81,28 EUR -0,02 EUR -0,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Neutral

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,96 €		 Abst. Kursziel*:
11,17%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

