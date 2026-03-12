BMW Aktie
Marktkap. 48,8 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) werde sich auch in diesem Jahr voraussichtlich verringern, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend. Der Optimismus des Autobauers mit Blick auf China und Importzölle berge zudem Risiken./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,96 €
|Abst. Kursziel*:
11,17%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,73%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|12:11
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:36
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:36
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
