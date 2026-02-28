DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2320 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Marktkap. 49,16 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

RBC Capital Markets

BMW Sector Perform

10:31 Uhr
BMW Sector Perform
BMW AG
80,60 EUR -0,32 EUR -0,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Sector Perform" belassen. In diesem habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognosen des Autobauers für das laufende Jahr deckten sich mit den Schätzungen am Markt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW Sector Perform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
80,18 €		 Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
80,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,70%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

