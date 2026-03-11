DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach

Index im Blick

Der DAX verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 23.553,69 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,263 Prozent tiefer bei 23.577,82 Punkten in den Handel, nach 23.640,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23.577,82 Punkte, das Tagestief hingegen 23.535,10 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24.852,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.186,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der DAX bei 22.676,41 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent ein. Bei 25.507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 8,75 Prozent auf 21,87 EUR), Rheinmetall (+ 3,68 Prozent auf 1.576,50 EUR), Hannover Rück (+ 2,67 Prozent auf 254,00 EUR), Brenntag SE (+ 1,46 Prozent auf 47,38 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 355,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BMW (-2,70 Prozent auf 78,64 EUR), Bayer (-2,29 Prozent auf 39,10 EUR), Continental (-1,56 Prozent auf 63,06 EUR), QIAGEN (-1,48 Prozent auf 35,61 EUR) und adidas (-1,36 Prozent auf 138,15 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Zalando-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 520.563 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,160 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net