DAX23.542 -0,4%Est505.753 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.561 -0,5%Euro1,1551 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.182 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- AIXTRON im Fokus
Top News
K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen
Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Blick

DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach

12.03.26 09:27 Uhr
DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach | finanzen.net

Der DAX verliert am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
137,85 EUR -2,15 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
38,89 EUR -1,14 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
78,90 EUR -1,80 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
46,42 EUR -0,09 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
62,92 EUR -1,82 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
254,60 EUR 7,40 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
347,60 EUR -3,10 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
33,25 EUR -0,33 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
35,37 EUR -0,94 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.577,50 EUR 39,00 EUR 2,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
164,12 EUR -1,10 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,72 EUR 0,12 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
21,60 EUR 1,53 EUR 7,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.533,2 PKT -106,8 PKT -0,45%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 23.553,69 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,263 Prozent tiefer bei 23.577,82 Punkten in den Handel, nach 23.640,03 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23.577,82 Punkte, das Tagestief hingegen 23.535,10 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24.852,69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.186,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, lag der DAX bei 22.676,41 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent ein. Bei 25.507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22.927,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 8,75 Prozent auf 21,87 EUR), Rheinmetall (+ 3,68 Prozent auf 1.576,50 EUR), Hannover Rück (+ 2,67 Prozent auf 254,00 EUR), Brenntag SE (+ 1,46 Prozent auf 47,38 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,31 Prozent auf 355,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BMW (-2,70 Prozent auf 78,64 EUR), Bayer (-2,29 Prozent auf 39,10 EUR), Continental (-1,56 Prozent auf 63,06 EUR), QIAGEN (-1,48 Prozent auf 35,61 EUR) und adidas (-1,36 Prozent auf 138,15 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Zalando-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 520.563 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193,160 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
11.03.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
11.03.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
11.03.2026Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen