Rheinmetall Aktie
Marktkap. 75,37 Mrd. EURKGV 101,47
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten immenses Potenzial, nun gehe es den Anlegern um die Umsetzung, schrieb David Perry am Dienstag. Er kappte zwar im Nachgang der Bilanz seine Ergebnisschätzungen bis 2030 etwas, hält Rheinmetall aber hinsichtlich Umsatz- und Gewinnwachstum bis 2030 weiter für den dynamischsten europäischen Rüstungskonzern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.628,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.587,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.086,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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