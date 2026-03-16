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Marktkap. 75,37 Mrd. EUR

KGV 101,47
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

08:01 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten immenses Potenzial, nun gehe es den Anlegern um die Umsetzung, schrieb David Perry am Dienstag. Er kappte zwar im Nachgang der Bilanz seine Ergebnisschätzungen bis 2030 etwas, hält Rheinmetall aber hinsichtlich Umsatz- und Gewinnwachstum bis 2030 weiter für den dynamischsten europäischen Rüstungskonzern./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.130,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.628,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.587,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.086,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.03.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 Rheinmetall Hold Warburg Research
12.03.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
12.03.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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