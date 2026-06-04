DAX 24.999 +0,2%ESt50 6.105 +0,0%MSCI World 4.867 +0,0%Top 10 Crypto 7,8540 %Nas 26.831 -0,1%Bitcoin 53.263 -3,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 94,82 -0,6%Gold 4.468 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX etwas fester, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- lululemon, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an
Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
36,08 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Bayer jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 34,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

UBS AG

Bayer Buy

13:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
36,08 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,71 €		 Abst. Kursziel*:
45,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,12%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

13:21 Bayer Buy UBS AG
29.05.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Bayer Buy UBS AG
19.05.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.05.26 Bayer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Aktienbewertung Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
finanzen.net Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter
finanzen.net Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittag zu
finanzen.net DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bayer von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Benzinga Bayer Says &#39;Not Now&#39; To Monsanto Spin-Off Amid Ongoing Roundup Legal Battle
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novo Nordisk and Bayer
Zacks Bayer Gets FDA Priority Review for Asundexian NDA in Stroke Prevention
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Q1 Earnings Beat Estimates, Crop Science Unit Boosts Sales
Business Times Bayer profit tops estimates on strong crop science performance
Benzinga Bayer Stock Plunges As Supreme Court Wrestles With Roundup Cancer Suits
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen