Delivery Hero Aktie
Marktkap. 11,84 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach dem offiziellen Übernahmeangebot von Uber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 39,10 auf 41,50 Euro angehoben und damit an die Höhe des Kaufgebots angepasst. Er halte den deutschen Essenslieferanten nach wie vor für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und die Aktie aus fundamentaler Sicht für ein attraktives Investment, schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem relativen Bewertungssystem bestehe jedoch kaum noch Aufwärtspotenzial für das Papier./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 21:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Equal Weight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
41,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
38,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|12:36
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
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|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:36
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.26
|Delivery Hero Overweight
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|01.06.26
|Delivery Hero Buy
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|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|12:36
|Delivery Hero Equal Weight
|Barclays Capital
|16.07.26
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|Delivery Hero Hold
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