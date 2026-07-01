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Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Equal Weight

12:36 Uhr
Delivery Hero Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Delivery Hero nach dem offiziellen Übernahmeangebot von Uber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 39,10 auf 41,50 Euro angehoben und damit an die Höhe des Kaufgebots angepasst. Er halte den deutschen Essenslieferanten nach wie vor für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und die Aktie aus fundamentaler Sicht für ein attraktives Investment, schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In seinem relativen Bewertungssystem bestehe jedoch kaum noch Aufwärtspotenzial für das Papier./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 21:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Equal Weight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
41,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
38,40 €		 Abst. Kursziel*:
8,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,10%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

12:36 Delivery Hero Equal Weight Barclays Capital
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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