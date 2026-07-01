Richemont Aktie
Marktkap. 123,52 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 195 auf 210 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Luxusgüterhersteller weit besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Juwelengeschäft habe das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen fast ein Viertel betragen. Der Gegenwind vom Goldpreis könnte im Verlauf des zweiten Halbjahres nachlassen./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
210,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
196,65 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
206,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
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|Richemont Buy
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|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Richemont Outperform
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|15.07.26
|Richemont Buy
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|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets