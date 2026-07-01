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Richemont Aktie

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213,70 EUR +2,30 EUR +1,09 %
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213,90 EUR +2,50 EUR +1,18 %
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Marktkap. 123,52 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
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Deutsche Bank AG

Richemont Buy

10:41 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
213,70 EUR 2,30 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 195 auf 210 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Luxusgüterhersteller weit besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Juwelengeschäft habe das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen fast ein Viertel betragen. Der Gegenwind vom Goldpreis könnte im Verlauf des zweiten Halbjahres nachlassen./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
196,65 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
206,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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