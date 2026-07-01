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Richemont Aktie

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213,40 EUR +2,30 EUR +1,09 %
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Marktkap. 116,87 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
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RBC Capital Markets

Richemont Outperform

08:21 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
213,40 EUR 2,30 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
195,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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