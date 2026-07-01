Richemont Aktie
Marktkap. 116,87 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
195,60 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,47%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Richemont Sell
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