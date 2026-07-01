Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,94 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro angehoben. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferer böten Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kurskorrektur vom Januar-Hoch spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
8,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,53 €
|Abst. Kursziel*:
-5,04%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
8,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
|
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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