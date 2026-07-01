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Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Neutral

12:06 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,48 EUR 0,12 EUR 1,44%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,10 auf 8,10 Euro angehoben. Die Aktien des Auto- und Industriezulieferer böten Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Kurskorrektur vom Januar-Hoch spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider./rob/la/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,53 €		 Abst. Kursziel*:
-5,04%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
8,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

12:06 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
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