DAX 24.733 -1,1%ESt50 6.213 -0,8%MSCI World 4.866 -0,2%Top 10 Crypto 8,3600 -0,9%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 55.848 -1,1%Euro 1,1449 -0,2%Öl 85,82 +1,0%Gold 3.992 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 IBM 851399 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt: DAX gibt nach -- Wall Street leichter erwartet -- Uber übernimmt Delivery Hero -- ASML, IBM, Infineon, Rüstungsaktien, NVIDIA, Disney, EVOTEC, BYD, TSMC, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie fällt unter Ausgabepreis: Darum greift Cathie Woods ARK Invest jetzt zu SpaceX-Aktie fällt unter Ausgabepreis: Darum greift Cathie Woods ARK Invest jetzt zu
Fusion von SpaceX und Tesla? Was ein Zusammenschluss für die Tesla-Aktie bedeuten könnte Fusion von SpaceX und Tesla? Was ein Zusammenschluss für die Tesla-Aktie bedeuten könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TotalEnergies Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
69,08 EUR -1,20 EUR -1,71 %
STU
79,16 USD -1,77 USD -2,19 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
TotalEnergies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 158,55 Mrd. EUR

KGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850727

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120271

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TTE

RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

13:51 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
69,08 EUR -1,20 EUR -1,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns habe seine Erwartungen in mehreren Bereichen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen fürs zweite Quartal liegen vor den anstehenden Zahlen nun deutlich unter dem Konsens./rob/niw/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,04 €		 Abst. Kursziel*:
23,12%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
69,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,05%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

13:51 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

dpa-afx Spritpreise Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent Dieselpreis springt im Wochenvergleich um fast 12 Cent
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 beendet den Dienstagshandel im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain
Zacks Top Stock Reports for Chevron, TotalEnergies & Robinhood
Benzinga TotalEnergies Ships First ECA LNG Cargo, Exits European Solar Assets
reNEWS TotalEnergies to focus on utility-scale power after distributed solar sale
EN, TOTAL Renewables: TotalEnergies Divests its Distributed Solar Generation Activities in Europe
EN, TOTAL Mexico: TotalEnergies Ships to Asia the Very First Cargo Produced by the ECA LNG Plant
Benzinga TotalEnergies CEO: Energy Markets Will Take Months To Rebalance With Ongoing Hormuz Shipping Risks
Zacks Here's Why TotalEnergies SE Sponsored ADR (TTE) is a Strong Value Stock
Benzinga TotalEnergies Sells Malaysia Gas Stake For $350 Million
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen