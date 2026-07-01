Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Mit den anstehenden Ergebnissen der Horizon-Studie zu Pelacarsen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen biete sich die Chance, einen bahnbrechenden Ansatz zur Adressierung eines neuartigen Zielmoleküls jenseits von Cholesterin zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies würde eine enorme kommerzielle Chance für das kommende Jahrzehnt eröffnen, mit einem Umsatzpotenzial von über 10 Milliarden US-Dollar./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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