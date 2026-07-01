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Symbol NVSEF

Deutsche Bank AG

Novartis Buy

11:16 Uhr
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
134,52 EUR 1,46 EUR 1,10%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Mit den anstehenden Ergebnissen der Horizon-Studie zu Pelacarsen gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen biete sich die Chance, einen bahnbrechenden Ansatz zur Adressierung eines neuartigen Zielmoleküls jenseits von Cholesterin zu erreichen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies würde eine enorme kommerzielle Chance für das kommende Jahrzehnt eröffnen, mit einem Umsatzpotenzial von über 10 Milliarden US-Dollar./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Buy

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:16 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
30.06.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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