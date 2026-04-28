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Symbol NVSEF

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

08:46 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon passte sein Bewertungsmodell in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung an die Erkenntnisse vom ersten Quartal an. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau recht ausgewogen. Im zweiten Halbjahr stünden viele wichtige Studienergebnisse bevor./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
114,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,60%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
115,18 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,18%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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