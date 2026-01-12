Oracle Aktie
Marktkap. 512,84 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Rishi Jaluria attestierte dem Softwarekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen gemischten Bericht für das vierte Geschäftsquartal. Der Umsatz im Cloud-Bereich bleibe hinter dem Analystenkonsens zurück. Er hob außerdem noch eine geplante Erhöhung der Investitionen hervor./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 22:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 190,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
-5,59%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 180,28
|Abst. Kursziel aktuell:
5,39%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 254,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|15:26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:51
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:56
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.