Nach Kursrutsch: DAX schließt höher über 24.200 Punkten
Top News
Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oracle Aktie

130,90 EUR +2,78 EUR +2,17 %
FSE
152,15 USD +3,13 USD +2,10 %
BTT
Marktkap. 369,03 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

RBC Capital Markets

Oracle Sector Perform

17:41 Uhr
Oracle Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 195 auf 160 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 10. März stehe weiterhin ein Fragezeichen hinter der Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine finanziellen Versprechen mit Blick auf das KI-Infrastruktur-Gemeinschaftsprojekt Stargate zu halten, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Sector Perform

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 160,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 152,27		 Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 152,15		 Abst. Kursziel aktuell:
5,16%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 281,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

