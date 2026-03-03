Oracle Aktie
Marktkap. 369,03 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Oracle von 195 auf 160 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Vor den Quartalszahlen am 10. März stehe weiterhin ein Fragezeichen hinter der Fähigkeit des Softwarekonzerns, seine finanziellen Versprechen mit Blick auf das KI-Infrastruktur-Gemeinschaftsprojekt Stargate zu halten, schrieb Rishi Jaluria in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/jha/
Zusammenfassung: Oracle Sector Perform
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 160,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 152,27
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 152,15
|Abst. Kursziel aktuell:
5,16%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 281,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
