15:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMT

