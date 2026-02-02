Oracle Aktie
Marktkap. 400,22 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 310,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 160,06
|Abst. Kursziel*:
93,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 154,78
|Abst. Kursziel aktuell:
100,28%
|
Analyst Name:
Raimo Lenschow
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 286,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|15:41
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|15:41
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets