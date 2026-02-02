DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.982 -0,4%MSCI World 4.534 -0,1%Top 10 Crypto 10,05 -1,3%Nas 23.340 -1,1%Bitcoin 65.438 -2,0%Euro 1,1798 +0,1%Öl 66,68 +0,6%Gold 4.917 +5,5%
Oracle Aktie

Marktkap. 400,22 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460

ISIN US68389X1054

Symbol ORCL

Barclays Capital

Oracle Overweight

15:41 Uhr
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 US-Dollar belassen. Der umfassende Finanzplan von Oracle mache den Weg für den Softwarehersteller frei, schrieb Raimo Lenschow am Dienstag. Er sieht die Aktien höher. Der Druck auf die Kreditstory lasse etwas nach./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 13:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 160,06		 Abst. Kursziel*:
93,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 154,78		 Abst. Kursziel aktuell:
100,28%
Analyst Name:
Raimo Lenschow 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 286,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Oracle Corp.

15:41 Oracle Overweight Barclays Capital
12.01.26 Oracle Overweight Barclays Capital
05.01.26 Oracle Buy UBS AG
05.01.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

