DAX mit Rekordschluss -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Bayer-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Spekulationen um Glyphosat-Urteil - 2026 als "Schicksalsjahr"? Bayer-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Spekulationen um Glyphosat-Urteil - 2026 als "Schicksalsjahr"?
Oracle Aktie

Oracle Aktien-Sparplan
165,44 EUR -1,44 EUR -0,86 %
STU
193,93 USD -1,78 USD -0,91 %
BTT
Marktkap. 481,05 Mrd. EUR

KGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 325 auf 280 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie um 41 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von Mitte September spiegele eine deutliche Verschlechterung des Anlegervertrauens wider, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen habe sich sowohl bezüglich der Aussichten von Oracle als auch mit Blick auf OpenAI und den gesamten OpenAI-Boom eingetrübt./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



Zusammenfassung: Oracle Buy

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 195,32		 Abst. Kursziel*:
43,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 193,93		 Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 290,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

