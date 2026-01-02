Oracle Aktie
Marktkap. 481,05 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 325 auf 280 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kursrückgang der Aktie um 41 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von Mitte September spiegele eine deutliche Verschlechterung des Anlegervertrauens wider, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Vertrauen habe sich sowohl bezüglich der Aussichten von Oracle als auch mit Blick auf OpenAI und den gesamten OpenAI-Boom eingetrübt./rob/ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 195,32
|Abst. Kursziel*:
43,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 193,93
|Abst. Kursziel aktuell:
44,38%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 290,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Oracle Corp.
|17:56
|Oracle Buy
|UBS AG
|14:11
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:56
|Oracle Buy
|UBS AG
|14:11
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:56
|Oracle Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets