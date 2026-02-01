Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Krypto-Anlage im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cardano-Einstiegs gewesen.

Cardano wurde am 23.02.2025 zu einem Wert von 0,7701 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in ADA investiert hat, hat nun 12.985,52 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 23.02.2026 gerechnet (0,2623 USD), wäre das Investment nun 3.405,66 USD wert. Das entspricht einem Minus von 65,94 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Bei 1,133 USD erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net