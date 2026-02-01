DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -1,8%Nas22.863 +1,0%Bitcoin54.705 -0,1%Euro1,1781 -0,1%Öl71,16 -0,5%Gold5.157 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX schließt stabil -- Wall Street weit im Plus -- Bayer: Klage gegen J&J wegen irreführender Werbung eingereicht -- AMD, Meta, PayPal, Strategy, TUI, Novo Nordisk, MTU im Fokus
Top News
Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea Marktplatz für digitale Items: Das ist NFT-Vorreiter OpenSea
Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck! Hot Stocks heute: KI-Agenten greifen Unternehmenssoftware an - PayPal vor Übernahme? Märkte unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Anlage im Fokus

Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

24.02.26 19:43 Uhr
Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cardano-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2614 USD -0,0009 USD -0,32%
Charts|News

Cardano wurde am 23.02.2025 zu einem Wert von 0,7701 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in ADA investiert hat, hat nun 12.985,52 Cardano im Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 23.02.2026 gerechnet (0,2623 USD), wäre das Investment nun 3.405,66 USD wert. Das entspricht einem Minus von 65,94 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Bei 1,133 USD erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com