DAX 24.970 -0,1%ESt50 6.105 -0,1%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.569 -2,1%Euro 1,1785 +0,0%Öl 71,54 +0,1%Gold 5.167 -1,2%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- PayPal, SAP, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf Jetzt investieren? - Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum & Co. weiter im Ausverkauf
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MTU Aero Engines Aktie

373,40 EUR -23,20 EUR -5,85 %
STU
Marktkap. 21,38 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
NEU
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Neutral

11:06 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
373,40 EUR -23,20 EUR -5,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 enttäusche etwas, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
372,40 €		 Abst. Kursziel*:
7,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
373,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,12%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:11 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:06 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
10:26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:16 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Analyse im Fokus MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
finanzen.net Analyse: Neutral-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von UBS AG
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
finanzen.net Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy in neuer Analyse
dpa-afx ROUNDUP: MTU erhöht Dividende kräftig - Gedämpfte Gewinnaussichten für 2026
finanzen.net Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - FMC und MTU nach Zahlen sehr schwach
finanzen.net MTU-Aktie dennoch tiefer: Solide 2025-Zahlen - weiteres Wachstum angekündigt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
