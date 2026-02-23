DAX25.004 +0,1%Est506.120 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -3,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.729 -1,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,34 -0,2%Gold5.161 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 PayPal A14R7U Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle in Kraft getreten: DAX stabil -- Bayer: Klage gegen J&J -- PayPal, Strategy, SAP, TUI, Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx, Alibaba & Co. im Fokus
Top News
TUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger TUI-Aktie unter Druck: US-Zollpläne und EU-Reaktion verunsichern Anleger
Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA? Sandisk-Aktie im Fokus: Wird der Speicherchip-Spezialist zum neuen NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Zoll-Drama

Krypto-Aktien brechen ein: Strategy kauft dennoch unbeirrt Bitcoin nach - Coinbase, Block & Co. im Blick

24.02.26 12:29 Uhr
Unbeirrt trotz Abwärtswind: NASDAQ-Aktie Strategy baut Bitcoin-Bestand aus - Coinbase, Block & Co. tiefrot | finanzen.net

Trumps Zoll-Ankündigung lässt Kryptowährungen einknicken und reißt Branchengrößen wie Coinbase und Strategy mit in die Tiefe.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Block (ex Square)
42,50 EUR -0,35 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
133,92 EUR -1,22 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
60,42 EUR -0,23 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
103,80 EUR -2,60 EUR -2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
48.998,2782 CHF -988,2363 CHF -1,98%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
53.729,0234 EUR -1.012,7746 EUR -1,85%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.260,4799 USD -1.298,4757 USD -2,01%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.414,6176 CHF -20,4067 CHF -1,42%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.551,1978 EUR -20,3422 EUR -1,29%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.826,3782 USD -26,9950 USD -1,46%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0326 CHF -0,0144 CHF -1,37%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1323 EUR -0,0143 EUR -1,25%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3332 USD -0,0190 USD -1,41%
Charts|News

• Trumps Zoll-Ankündigung setzt Krypto-Währungen unter Druck
• Strategy setzt weiter auf Bitcoin - trotz der Verluste
• Krypto-Aktien tief im Minus

Wer­bung

Zollschock zieht Kryptowährungen runter

Der Kryptomarkt wurde zuletzt von einem massiven "Zollschock" erfasst, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine Anhebung der globalen Zölle auf 15 Prozent ankündigte. Bitcoin knickte in einer ersten Reaktion deutlich ein und fiel an die Marke von 63.000 US-Dollar.
"Wir glauben, dass der plötzliche Anstieg der Zollsätze Investoren dazu veranlasst, Krypto-Assets in Erwartung eines stärkeren Marktrückgangs zu verkaufen", sagte Jeff Mei, COO des globalen Blockchain-Technologieunternehmens BTSE gegenüber CNBC.

Allein der Bitcoin verlor nur im Februar bisher über 24 Prozent und steuert laut Bloomberg damit auf ihre schwächste Monatsperformance seit Juni 2022 zu.
Zuletzt zeigte sich die Ur-Krypto-Währung 4,48 Prozent leichter bei 63.173 US-Dollar. Im 24-Stunden-Tief fiel der digitale Coin sogar auf rund 62.709 zurück. Und auch für Ethereum und Ripple geht es weiter bergab. Während sich Ether zuletzt 4,81 Prozent schwächer bei 1.822 US-Dollar zeigte, fiel der XRP-Preis zuletzt um 4,39 Prozent auf 1,33 US-Dollar.

Strategy ohne Scheu: Bitcoin-Position wird weiter ausgebaut

Trotz massiver Buchverluste und einer anhaltenden Talfahrt am Kryptomarkt hält das Softwareunternehmen Strategy unter der Führung von Michael Saylor unbeirrt an seiner aggressiven Bitcoin-Strategie fest. Während der Bitcoin-Kurs deutlich nachgab, gab das Unternehmen am Montag bekannt, seine Position durch den Verkauf eigener Aktien weiter ausgebaut zu haben.

Wer­bung

In der Woche bis zum 22. Februar veräußerte Strategy knapp 300.000 Stammaktien und sammelte so rund 39,7 Millionen US-Dollar ein, wie MarketWatch berichtet. Dieses Kapital floss unmittelbar in den Kauf von 592 weiteren Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von etwa 67.286 US-Dollar. Damit untermauert Saylor sein Versprechen, unabhängig von der Marktlage jedes Quartal zuzukaufen und "für immer" an der Kryptowährung festzuhalten - ungeachtet der Sorgen an der Wall Street über mögliche Zwangsverkäufe bei weiter fallenden Kursen.

Insgesamt vergrößerte Strategy damit seinen Bitcoin-Bestand auf 717.722. Jedoch liegt der Wert der BTC-Bestände des Unternehmens derzeit ebenfalls deutlich auf rotem Terrain. Da die Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von je 76.020 US-Dollar erworben wurden liegt der Wert der Bestände über 8 Milliarden US-Dollar unter dem Kaufpreis, so MarketWatch.

Krypto-Aktien unter Druck

Der Abwärtssog am Krypto-Markt erfasst jedoch nicht nur die einzelnen Währungen, sondern die gesamte Krypto-Infrastruktur. US-Schwergewichte wie Coinbase, Robinhood und Block und Strategy verzeichnen deutliche Verluste.

Wer­bung

Während es für Strategy am Montag um 5,6 Prozent abwärts ging auf letztlich 123,71 US-Dollar, geht es am Dienstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zwischenzeitlich um weitere 1,21 Prozent runter auf 122,21 US-Dollar. Die Coinbase-Aktie verlor am Montag ganze 6,48 Prozent auf 160,24 US-Dollar und bewegt sich auch im vorbörslichen NASDAQ-Handel tiefer (-1,47 Prozent bei 157,88 US-Dollar). Die Anteilsscheine von Robinhood sinken im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,72 Prozent auf 71,26 US-Dollar, nachdem sie bereits am Vortag um 5,69 Prozent nachgaben auf 71,78 US-Dollar. Und auch die Papiere von Block verlieren vorbörslich zeitweise 0,89 Prozent auf 50,30 US-Dollar. Sie schlossen den Montagshandel 4,64 Prozent leichter bei 50,75 US-Dollar ab.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Block (ex Square) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Block (ex Square)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Block (ex Square)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strategy, T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen