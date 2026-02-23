Zoll-Drama

Trumps Zoll-Ankündigung lässt Kryptowährungen einknicken und reißt Branchengrößen wie Coinbase und Strategy mit in die Tiefe.

• Trumps Zoll-Ankündigung setzt Krypto-Währungen unter Druck

• Strategy setzt weiter auf Bitcoin - trotz der Verluste

• Krypto-Aktien tief im Minus



Wer­bung Wer­bung

Zollschock zieht Kryptowährungen runter

Der Kryptomarkt wurde zuletzt von einem massiven "Zollschock" erfasst, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend eine Anhebung der globalen Zölle auf 15 Prozent ankündigte. Bitcoin knickte in einer ersten Reaktion deutlich ein und fiel an die Marke von 63.000 US-Dollar.

"Wir glauben, dass der plötzliche Anstieg der Zollsätze Investoren dazu veranlasst, Krypto-Assets in Erwartung eines stärkeren Marktrückgangs zu verkaufen", sagte Jeff Mei, COO des globalen Blockchain-Technologieunternehmens BTSE gegenüber CNBC.

Allein der Bitcoin verlor nur im Februar bisher über 24 Prozent und steuert laut Bloomberg damit auf ihre schwächste Monatsperformance seit Juni 2022 zu.

Zuletzt zeigte sich die Ur-Krypto-Währung 4,48 Prozent leichter bei 63.173 US-Dollar. Im 24-Stunden-Tief fiel der digitale Coin sogar auf rund 62.709 zurück. Und auch für Ethereum und Ripple geht es weiter bergab. Während sich Ether zuletzt 4,81 Prozent schwächer bei 1.822 US-Dollar zeigte, fiel der XRP-Preis zuletzt um 4,39 Prozent auf 1,33 US-Dollar.

Strategy ohne Scheu: Bitcoin-Position wird weiter ausgebaut

Trotz massiver Buchverluste und einer anhaltenden Talfahrt am Kryptomarkt hält das Softwareunternehmen Strategy unter der Führung von Michael Saylor unbeirrt an seiner aggressiven Bitcoin-Strategie fest. Während der Bitcoin-Kurs deutlich nachgab, gab das Unternehmen am Montag bekannt, seine Position durch den Verkauf eigener Aktien weiter ausgebaut zu haben.

Wer­bung Wer­bung

In der Woche bis zum 22. Februar veräußerte Strategy knapp 300.000 Stammaktien und sammelte so rund 39,7 Millionen US-Dollar ein, wie MarketWatch berichtet. Dieses Kapital floss unmittelbar in den Kauf von 592 weiteren Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von etwa 67.286 US-Dollar. Damit untermauert Saylor sein Versprechen, unabhängig von der Marktlage jedes Quartal zuzukaufen und "für immer" an der Kryptowährung festzuhalten - ungeachtet der Sorgen an der Wall Street über mögliche Zwangsverkäufe bei weiter fallenden Kursen.

Insgesamt vergrößerte Strategy damit seinen Bitcoin-Bestand auf 717.722. Jedoch liegt der Wert der BTC-Bestände des Unternehmens derzeit ebenfalls deutlich auf rotem Terrain. Da die Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von je 76.020 US-Dollar erworben wurden liegt der Wert der Bestände über 8 Milliarden US-Dollar unter dem Kaufpreis, so MarketWatch.

Krypto-Aktien unter Druck

Der Abwärtssog am Krypto-Markt erfasst jedoch nicht nur die einzelnen Währungen, sondern die gesamte Krypto-Infrastruktur. US-Schwergewichte wie Coinbase, Robinhood und Block und Strategy verzeichnen deutliche Verluste.

Wer­bung Wer­bung

Während es für Strategy am Montag um 5,6 Prozent abwärts ging auf letztlich 123,71 US-Dollar, geht es am Dienstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zwischenzeitlich um weitere 1,21 Prozent runter auf 122,21 US-Dollar. Die Coinbase-Aktie verlor am Montag ganze 6,48 Prozent auf 160,24 US-Dollar und bewegt sich auch im vorbörslichen NASDAQ-Handel tiefer (-1,47 Prozent bei 157,88 US-Dollar). Die Anteilsscheine von Robinhood sinken im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,72 Prozent auf 71,26 US-Dollar, nachdem sie bereits am Vortag um 5,69 Prozent nachgaben auf 71,78 US-Dollar. Und auch die Papiere von Block verlieren vorbörslich zeitweise 0,89 Prozent auf 50,30 US-Dollar. Sie schlossen den Montagshandel 4,64 Prozent leichter bei 50,75 US-Dollar ab.

Redaktion finanzen.net