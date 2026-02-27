DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +7,9%Nas22.736 +0,3%Bitcoin59.291 +6,1%Euro1,1696 -0,7%Öl77,49 +6,9%Gold5.303 +0,5%
NYSE-Handel im Fokus

S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu

02.03.26 17:59 Uhr
S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu

Aktuell agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Montag legt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,01 Prozent auf 6.879,75 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54,931 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,10 Prozent auf 6.803,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.878,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.884,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.796,85 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.02.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.976,44 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Wert von 6.829,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.954,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,310 Prozent aufwärts. Bei 7.002,28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.775,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palantir (+ 5,64 Prozent auf 144,93 USD), Marathon Petroleum (+ 5,29 Prozent auf 208,70 USD), Coinbase (+ 4,84 Prozent auf 184,36 USD), Robinhood (+ 4,51 Prozent auf 79,27 USD) und Northrop Grumman (+ 4,48 Prozent auf 756,80 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil AES (-17,33 Prozent auf 14,29 USD), Norwegian Cruise Line (-10,45 Prozent auf 22,20 USD), TE Connectivity (-9,11 Prozent auf 209,18 USD), Carnival (-7,70 Prozent auf 29,12 USD) und Amphenol (-6,39 Prozent auf 136,72 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21.993.982 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,678 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

