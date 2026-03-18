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Symbol NVDA

UBS AG

NVIDIA Buy

12:06 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller und andere Teilnehmer hätten von großen Fortschritten in der Entwicklung sogenannter offener KI-Modelle berichtet, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag. Diese würden immer wichtiger für KI in Unternehmen und KI-Agenten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 180,40		 Abst. Kursziel*:
35,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 178,72		 Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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