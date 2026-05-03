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Marktkap. 200,71 Mrd. EUR

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WKN A3D7VW

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ISIN IE000S9YS762

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Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

12:41 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
431,80 EUR 3,00 EUR 0,70%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 579 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Joshua Spector glaubt in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Quartalszahlen, dass der Ausblick des Gasekonzerns konservativ bleibe. Die Situation im Nahen Osten sei für diesen ein leichter Vorteil. Außerdem glaubt er, dass US-Raumfahrtprojekte eine Phase höheren Wachstums einläuten./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 507,92		 Abst. Kursziel*:
18,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 505,05		 Abst. Kursziel aktuell:
18,80%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 548,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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