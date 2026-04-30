AIXTRON Aktie

49,71 EUR +2,98 EUR +6,38 %
STU
Marktkap. 5,3 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

DZ BANK

AIXTRON SE Halten

12:41 Uhr
AIXTRON SE Halten
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
49,71 EUR 2,98 EUR 6,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aixtron nach gutem Lauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, während der faire Wert von 32 auf 45 Euro angehoben wurde. Armin Kremser argumentierte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Anleger verteilten zu viele Vorschusslorbeeren. Der Nachrichtenfluss werde sich zwar deutlich verbessern, aber die guten Perspektiven dürften nach der Kursrally eingepreist sein. Aixtron müsse in den kommenden Quartalen erst in die exorbitant hohe Bewertung hineinwachsen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 10:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Halten

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
49,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
49,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

12:41 AIXTRON Halten DZ BANK
08:01 AIXTRON Equal Weight Barclays Capital
01.05.26 AIXTRON Neutral UBS AG
01.05.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
