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Marktkap. 4,14 Mrd. EUR

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Symbol AIXXF

Deutsche Bank AG

AIXTRON SE Hold

09:56 Uhr
AIXTRON SE Hold
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 38 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten Jahresziele, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Die ambitionierte Bewertung der Papiere des Chipindustrie-Zulieferers berücksichtige allerdings bereits viel mittelfristiges Potenzial./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Hold

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
40,02 €		 Abst. Kursziel*:
2,45%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
39,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,48%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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