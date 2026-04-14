AIXTRON Aktie
Marktkap. 4,14 Mrd. EURKGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 38 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten Jahresziele, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Die ambitionierte Bewertung der Papiere des Chipindustrie-Zulieferers berücksichtige allerdings bereits viel mittelfristiges Potenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Hold
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
40,02 €
|Abst. Kursziel*:
2,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
39,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,48%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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