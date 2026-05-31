DAX 24.944 -0,6%ESt50 6.004 -0,8%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 9,1545 -1,6%Nas 26.982 +0,0%Bitcoin 61.578 -2,5%Euro 1,1614 -0,4%Öl 97,36 +5,8%Gold 4.459 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street uneins -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt? Um 18 Uhr live: 0-DTE-Optionen - Was steckt hinter dem größten Trend am US-Markt?
S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lowes Companies Aktionären eine Freude S&P 500-Wert Lowes Companies-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lowes Companies Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
155,25 EUR -3,45 EUR -2,17 %
STU
155,75 EUR -3,05 EUR -1,92 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 247,17 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

15:56 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
155,25 EUR -3,45 EUR -2,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
158,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

15:56 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:01 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
21.05.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.05.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Astrazeneca auf 'Overweight' - Ziel 16500 Pence
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von AstraZeneca
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verbilligt sich am Montagmittag
finanzen.net FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit Kursabschlägen
finanzen.net AstraZeneca-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
Financial Times US regulator delays decision on AstraZeneca cancer drug
Benzinga AstraZeneca Scores Key FDA Wins Across Cardiovascular And Oncology Portfolios
Zacks AstraZeneca Gets FDA Nod for New Hypertension Drug Baxfendy
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Costco, Coca-Cola, AstraZeneca and Franklin Financial Services
Zacks Top Stock Reports for Costco, Coca-Cola & AstraZeneca
Zacks Which Pharma Giant Offers Better Growth: AstraZeneca or AbbVie?
Benzinga Owkin Expands AstraZeneca Collaboration Around K Pro AI Platform
Benzinga AstraZeneca Prostate Drug Wins FDA Panel Backing As Breast Cancer Candidate Falters
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen