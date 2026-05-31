AstraZeneca Aktie
Marktkap. 247,17 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
158,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,49 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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