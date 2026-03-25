DAX 22.581 -1,6%ESt50 5.562 -1,6%MSCI World 4.261 -1,1%Top 10 Crypto 8,9590 -2,2%Nas 21.601 -1,5%Bitcoin 59.728 -3,2%Euro 1,1536 -0,2%Öl 107,8 +4,5%Gold 4.400 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
159,60 EUR -1,85 EUR -1,15 %
STU
160,00 EUR -2,40 EUR -1,48 %
HAML
Marktkap. 251,94 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

15:06 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
159,60 EUR -1,85 EUR -1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die jüngsten leichten kommerziellen Rückschläge des Konkurrenten Alnylam Pharmaceutical bei Amvuttra zur Behandlung der hereditären oder Wildtyp-Transthyretin-Amyloidose (ATTR) machten es für Astrazeneca noch wichtiger, in den anstehenden Daten Elemente einer klinischen Differenzierung zu finden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
159,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
165,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

15:06 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
16.03.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.03.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

RSS Feed
