Santander Aktie

10,18 EUR -0,12 EUR -1,16 %
STU
10,20 EUR -0,11 EUR -1,03 %
HAML
Marktkap. 153,62 Mrd. EUR

KGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

10:31 Uhr
Santander Outperform
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,18 EUR -0,12 EUR -1,16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 12,50 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2028 etwas erhöht, schrieb Benjamin Toms am Montagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Outperform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,75 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,23 €		 Abst. Kursziel*:
24,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
10,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,20%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

10:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Santander Halten DZ BANK
05.05.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

