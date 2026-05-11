NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 12,50 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2028 etwas erhöht, schrieb Benjamin Toms am Montagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,23 €
|Abst. Kursziel*:
24,58%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
10,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,20%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
