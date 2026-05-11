10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 12,50 auf 12,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2028 etwas erhöht, schrieb Benjamin Toms am Montagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT

