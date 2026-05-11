GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Gea von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Wir haben unsere Schätzungen unverändert gelassen", schrieb Thorsten Reigber am Dienstag in seinem Resümee zum soliden Quartalsbericht. Er passte aber den risikofreien Zins in seinem Bewertungsmodell an./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Halten
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
56,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
56,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets