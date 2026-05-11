GEA Aktie
Marktkap. 9,65 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer sei gut ins Jahr gestartet - und die Dynamik sollte noch anziehen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Hold
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,80 €
|Abst. Kursziel*:
14,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GEA
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Buy
|UBS AG
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|GEA Halten
|DZ BANK
|12:16
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets