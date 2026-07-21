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GEA Aktie

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62,55 EUR +3,30 EUR +5,57 %
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Barclays Capital

GEA Equal Weight

11:46 Uhr
GEA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,55 EUR 3,30 EUR 5,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers für die Lebensmittelindustrie sei prozentual zweistellig gestiegen, schrieb Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Umsatz. Zudem hätten sich die Margen ausgeweitet./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Equal Weight

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
62,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,29%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
62,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
Analyst Name:
Timothy Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:46 GEA Equal Weight Barclays Capital
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