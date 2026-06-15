DAX 24.939 +0,2%ESt50 6.255 +0,4%MSCI World 4.861 +0,0%Top 10 Crypto 8,4850 -0,2%Nas 26.684 +3,1%Bitcoin 57.263 +0,1%Euro 1,1589 +0,0%Öl 82,35 -1,2%Gold 4.332 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Japans Notenbank hebt Leitzins wieerwartet an -- Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
VW-Aktie gibt nach: Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung VW-Aktie gibt nach: Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung
Stabile Tendenz: DAX liegt moderat im Plus - 25.000er-Marke bleibt im Blick Stabile Tendenz: DAX liegt moderat im Plus - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
58,00 EUR +1,10 EUR +1,93 %
STU
finanzen.net zero
GEA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 9,1 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

Deutsche Bank AG

GEA Buy

09:21 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
58,00 EUR 1,10 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea von 64 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die robusten Fundamentaldaten des Anlagenbauers stünden in einem Missverhältnis zur aktuellen Bewertung, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag veröffentlichten Neubewertung. Er ist nun zuversichtlicher für die Umsatz- und Margenaussichten des Konzerns und hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um bis zu 6 Prozent an./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
58,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

09:21 GEA Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
05.06.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
01.06.26 GEA Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

finanzen.net Einstufung im Blick GEA-Analyse: Deutsche Bank AG erhöht Einstufung der Aktie auf Buy GEA-Analyse: Deutsche Bank AG erhöht Einstufung der Aktie auf Buy
finanzen.net GEA Aktie News: GEA reagiert am Vormittag positiv
finanzen.net GEA Aktie News: GEA tendiert am Nachmittag nordwärts
dpa-afx GEA-Aktie stabil: Goldman Sachs startet Bewertung mit "Neutral"
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Montagmittag mit roter Tendenz
finanzen.net Eigengeschäft: GEA-Aktien ins Depot genommen
finanzen.net DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, buy
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Peter Lauwers, buy
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen