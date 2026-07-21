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GEA Aktie

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62,40 EUR +3,15 EUR +5,32 %
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Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Outperform

08:56 Uhr
GEA Outperform
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,40 EUR 3,15 EUR 5,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Outperform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
59,20 €		 Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
62,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,18%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

08:56 GEA Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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