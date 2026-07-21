Airbus Aktie
Marktkap. 150,97 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
232,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
208,35 €
|Abst. Kursziel*:
11,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
206,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,38%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
224,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.