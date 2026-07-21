DAX 25.199 +0,8%ESt50 6.308 +0,4%MSCI World 4.842 +0,1%Top 10 Crypto 8,6420 +1,2%Nas 25.837 +1,3%Bitcoin 57.776 -1,0%Euro 1,1408 +0,0%Öl 94,81 +4,2%Gold 4.120 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Airbus erhöht Gewinnziele und kündigt Aktienrückkauf an -- Micron und Co., Rüstungsaktien, Gold, NVIDIA, Rocket Lab, Microsoft, SpaceX, Novo Nordisk, Bayer im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner DroneShield-Aktie: JPMorgan meldet erneut Einstieg als substanzieller Anteilseigner
Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie Porsche-Aktie: Doppel-Hochstufung schiebt Kurs an 50-Tage-Linie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
206,45 EUR +7,31 EUR +3,67 %
STU
205,90 EUR +5,90 EUR +2,95 %
HAML
finanzen.net zero
Airbus jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 150,97 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

10:56 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
206,45 EUR 7,31 EUR 3,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 226 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese passten zu den gegenwärtigen Marktbedingungen, schrieb Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein fünf Milliarden Euro schwerer Aktienrückkauf sei derweil eine positive Überraschung des Flugzeugbauers./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
232,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
208,35 €		 Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
206,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,38%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
224,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

11:56 Airbus Kaufen Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
11:41 Airbus Buy UBS AG
10:56 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:36 Airbus Kaufen DZ BANK
09:21 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Airbus SE-Analyse im Blick Analyse: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stuft Airbus SE-Aktie hoch Analyse: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) stuft Airbus SE-Aktie hoch
finanzen.net UBS AG veröffentlicht Bewertung: Airbus SE-Aktie mit Buy
finanzen.net Airbus-Aktie legt kräftig zu: Flugzeugbauer erhöht Gewinnziele bis 2029 und kündigt Aktienrückkauf an
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Airbus überzeugt mit Geschäftszielen und Aktienrückkauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Airbus auf 232 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 205 Euro - 'Hold'
dpa-afx ROUNDUP: Airbus peilt mehr Gewinn und neue Jet-Version an - Aktie hebt ab
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Hold' - Ziel 200 Euro
finanzen.net DAX 40-Titel Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbus SE von vor 10 Jahren verdient
RTE.ie Airbus shares jump on €5 billion buyback, new guidance
Financial Times Rolls-Royce expects Airbus decision on new A350 version within a year
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus to present new mid-term outlook, strengthen commitment to profitable growth and shareholder returns during investor update
Zacks Airbus Wins Order to Supply Six A350-1000 Aircraft to Riyadh Air
Business Times Airbus wins major order from Air China to firm regional hold
Benzinga Boeing, Airbus, Major Airlines Push Congress for $20 Billion to Modernize Air Traffic Control: Report
Benzinga United Airlines Touts More Legroom, Replaces Select Middle Seats With Shared Tables on New Airbus A321XLR
Zacks Airbus to Supply H125 Helicopters to US Customs and Border Protection
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen