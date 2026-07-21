Airbus Aktie
Marktkap. 150,97 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach neuen mittelfristigen Zielvorgaben auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Diese liefen auf eine Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 75 Prozent von 2025 bis 2029 hinaus, schrieb Holger Schmidt in einer Studie am Mittwoch. Der neue Aktienrückkauf bedeute im Verein mit den Dividenden, dass der Flugzeugbauer rund 60 Prozent des Free Cashflow an die Aktionäre ausschüttet./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Kaufen
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
206,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
208,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
223,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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