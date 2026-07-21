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DZ BANK

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09:36 Uhr
Airbus SE Kaufen
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Airbus SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach neuen mittelfristigen Zielvorgaben auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Diese liefen auf eine Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 75 Prozent von 2025 bis 2029 hinaus, schrieb Holger Schmidt in einer Studie am Mittwoch. Der neue Aktienrückkauf bedeute im Verein mit den Dividenden, dass der Flugzeugbauer rund 60 Prozent des Free Cashflow an die Aktionäre ausschüttet./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Kaufen

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
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206,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
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208,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
223,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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