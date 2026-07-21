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DZ BANK

Schaeffler Kaufen

14:11 Uhr
Schaeffler Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,11 EUR 0,02 EUR 0,25%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schaeffler auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10 Euro je Aktie belassen. Schaeffler könne beim Zukunftsthema humanoide Robotik vom bestehenden Produktportfolio profitieren, schrieb Michael Punzet am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 impliziere eine stabile Geschäftsentwicklung trotz anhaltendem Strukturwandel in der Autoindustrie./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Kaufen

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
8,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
8,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

14:11 Schaeffler Kaufen DZ BANK
16.07.26 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
15.07.26 Schaeffler Sell UBS AG
14.07.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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