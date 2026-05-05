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Symbol SCAFF

UBS AG

Schaeffler Sell

13:11 Uhr
Schaeffler Sell
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
8,50 EUR 0,06 EUR 0,71%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Der Auto- und IUndsustriezulieferer habe im ersten Quartal ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er konstatierte eine gute Entwicklung in den Bereichen E-Mobilität und humanoide Roboter./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Sell

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,10 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,39 €		 Abst. Kursziel*:
-15,38%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
8,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,47%
Analyst Name:
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

13:11 Schaeffler Sell UBS AG
05.05.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Schaeffler Sell UBS AG
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