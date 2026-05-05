UBS AG

Schaeffler Sell

13:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schaeffler auf "Sell" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Der Auto- und IUndsustriezulieferer habe im ersten Quartal ein wenig besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er konstatierte eine gute Entwicklung in den Bereichen E-Mobilität und humanoide Roboter./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG