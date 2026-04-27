Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,28 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 52 Euro belassen. Das erneute Plus beim Auftragseingang und die seitens des Managements aufgezeigten Marktanteilsgewinne stimmten positiv und deuten auf eine graduelle Verbesserung im Jahresverlauf, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Kaufen
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
43,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
43,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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