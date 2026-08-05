Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,8 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 38 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sreedhar Mahamkali passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Supermarktkette seine Schätzungen an. Der Analyst lobte das starke Europageschäft im zweiten Quartal, aber auch den starken Start des US-Geschäfts im Monat Juli./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
33,90 €
|Abst. Kursziel*:
9,14%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,75%
|
Analyst Name:
Sreedhar Mahamkali
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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