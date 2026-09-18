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ISIN DE000TKMS001

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Symbol TKMSF

AI Analyse

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

13:06 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
84,50 EUR -1,80 EUR -2,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier aktualisierte am Donnerstag seine Erwartungen hinsichtlich der Verteidigungsausgaben europäischer Staaten. Die entsprechenden Budgets dürften 2026 2,6 Prozent der Wirtschaftskraft erreichen, oder 730 Milliarden US-Dollar - 20 Prozent mehr als 2025, so der Experte. Er geht zwar nicht davon aus, dass das Ziel von 3,5 Prozent im Jahr 2035 erreicht wird, im Durchschnitt dürften es aber 3,2 Prozent werden - mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Staaten. Das bedeute eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 Prozent bis 2035. Die Wachstumschancen für europäische Rüstungsunternehmen seien jedoch deutlich größer, als es das reine Haushaltswachstum vermuten lasse. So dürfte der Anteil der Ausgaben für Ausrüstung weiter steigen, im Gegensatz zu denen für Personal und Infrastruktur./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 15:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
84,80 €		 Abst. Kursziel*:
47,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
84,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,93%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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