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ISIN DE000TKMS001

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Symbol TKMSF

AI Analyse

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

08:11 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
100,60 EUR 5,70 EUR 6,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 76 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Schätzungen für den Marineschiffbauer dürften kräftig steigen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. In steigenden Markterwartungen dürfte sich die jüngste Auftragswelle widerspiegeln sowie höhere mittelfristige Zielvorgaben voraussichtlich im kommenden Quartal. Die Profitabilität nehme zu. Rabier schraubte seine Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2030 um 86 Prozent nach oben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
95,10 €		 Abst. Kursziel*:
31,44%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
100,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy
EQS Group EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Release of the Home Member State according to Article 5 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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