Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 76 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Schätzungen für den Marineschiffbauer dürften kräftig steigen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. In steigenden Markterwartungen dürfte sich die jüngste Auftragswelle widerspiegeln sowie höhere mittelfristige Zielvorgaben voraussichtlich im kommenden Quartal. Die Profitabilität nehme zu. Rabier schraubte seine Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2030 um 86 Prozent nach oben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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