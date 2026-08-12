TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
Marktkap. 5,51 Mrd. EUR
WKN TKMS00
ISIN DE000TKMS001
Symbol TKMSF
AI Analyse
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 76 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Schätzungen für den Marineschiffbauer dürften kräftig steigen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. In steigenden Markterwartungen dürfte sich die jüngste Auftragswelle widerspiegeln sowie höhere mittelfristige Zielvorgaben voraussichtlich im kommenden Quartal. Die Profitabilität nehme zu. Rabier schraubte seine Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2030 um 86 Prozent nach oben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
95,10 €
|Abst. Kursziel*:
31,44%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
100,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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