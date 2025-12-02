TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
64,35 €
|Abst. Kursziel*:
15,00%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
64,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
