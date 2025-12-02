DAX 23.775 +0,3%ESt50 5.708 +0,4%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,45 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.799 +1,6%Euro 1,1661 +0,3%Öl 63,26 +1,4%Gold 4.199 -0,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

64,90 EUR +0,50 EUR +0,78 %
STU
Marktkap. 3,95 Mrd. EUR

WKN TKMS00

ISIN DE000TKMS001

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

11:21 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
64,90 EUR 0,50 EUR 0,78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
64,35 €		 Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
64,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,02%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

11:21 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
26.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
22.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

