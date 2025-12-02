HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,19 €
|Abst. Kursziel*:
14,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,02%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:01
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG