DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
HUGO BOSS Aktie

34,61 EUR -0,39 EUR -1,11 %
STU
Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Outperform

08:01 Uhr
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
34,61 EUR -0,39 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Unternehmenszielen für 2026 und die folgenden Jahre vorerst auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinnausblick für 2026 liege deutlich unter der Markterwartung, schrieb Manjari Dhar in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Modekonzern versuche mit dem erklärten Fokus auf Marke, Vertrieb und operatives Geschäft wohl einen Reset im kommenden Jahr, um damit den Weg zu späterem Wachstum zu ebnen./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,19 €		 Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
34,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,02%
Analyst Name:
Manjari Dhar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

08:01 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:01 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
28.11.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

finanzen.net Strategie-Update HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss sacken ab - Ausblick und Strategie verunsichern
Dow Jones Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck
dpa-afx ROUNDUP/Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt
dpa-afx Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS GIBT STRATEGISCHES UPDATE BEKANNT UND VERÖFFENTLICHT ERSTMALIGEN AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026
EQS Group EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 13/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 10/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 07/11/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
