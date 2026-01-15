DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX in Rot -- Wall Street startet tiefer -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückt Dow, NASDAQ & S&P 500 tief ins Minus
OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht
HELLA Aktie

HELLA Aktien-Sparplan
78,50 EUR +0,70 EUR +0,90 %
STU
Marktkap. 8,88 Mrd. EUR

KGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN A13SX2

ISIN DE000A13SX22

Symbol HLKHF

HELLA GmbHCo Hold

12:01 Uhr
HELLA GmbHCo Hold
HELLA GmbH & Co. KGaA
78,50 EUR 0,70 EUR 0,90%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Beleuchtungstechnik-Anbieter dürfte die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert haben und einen Jahresabschluss insgesamt im Einklang mit den Markterwartungen vorlegen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hella

Zusammenfassung: HELLA Hold

Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
77,60 €		 Abst. Kursziel*:
-9,79%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,83%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

12:01 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

