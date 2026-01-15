HELLA Aktie
Marktkap. 8,88 Mrd. EURKGV 27,94 Div. Rendite 1,07%
WKN A13SX2
ISIN DE000A13SX22
Symbol HLKHF
HELLA GmbHCo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Beleuchtungstechnik-Anbieter dürfte die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert haben und einen Jahresabschluss insgesamt im Einklang mit den Markterwartungen vorlegen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HELLA Hold
|Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
77,60 €
|Abst. Kursziel*:
-9,79%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
78,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,83%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|12:01
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
