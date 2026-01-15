Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella vor Eckdaten zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Beleuchtungstechnik-Anbieter dürfte die Profitabilität im Vergleich zum Vorquartal gesteigert haben und einen Jahresabschluss insgesamt im Einklang mit den Markterwartungen vorlegen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

