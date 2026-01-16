DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,08 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
JOST Werke Aktie

58,80 EUR -0,90 EUR -1,51 %
STU
Marktkap. 916,35 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Deutsche Bank AG

JOST Werke Buy

11:11 Uhr
JOST Werke Buy
JOST Werke AG
JOST Werke AG
58,80 EUR -0,90 EUR -1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahr 2025 habe der nordamerikanische Markt die Widerstandsfähigkeit des Lkw-Zulieferers erneut auf die Probe gestellt, während Europa weitgehend stabil geblieben sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne er mit einer Stabilisierung in Nordamerika und einem leichten Wachstum in Europa, möglicherweise bedingt durch eine Bodenbildung in Deutschland./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:11 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 JOST Werke Buy Warburg Research
13.01.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 JOST Werke Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der SDAX am Freitagnachmittag
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
TraderFox Breakout-Alert Jost Werke: Was steckt hinter dem Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch?
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 09.01.25
finanzen.net Freundlicher Handel: Börsianer lassen SDAX mittags steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX notiert zum Start im Plus
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: JOST successfully completes sale of crane business to Mutares
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
