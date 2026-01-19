DAX 24.687 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,07 -3,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1721 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.730 +1,3%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX sackt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- Ryanair, BYD, Hypoport, LVMH, NVIDIA im Fokus
Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
JPMorgan-Aktie leichter: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
28,28 EUR -0,27 EUR -0,95 %
26,17 CHF -0,33 CHF -1,23 %
Marktkap. 59,24 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
28,28 EUR -0,27 EUR -0,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
306,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

09:56 Volvo (B) Buy UBS AG
14.01.26 Volvo (B) Buy UBS AG
13.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

