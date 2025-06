Bernstein Research

Volvo AB (B) Underperform

16:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo B auf "Underperform" mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeugbauer sei der führende europäische Hersteller in einer Branche, die in den vergangenen Jahren von einem eingeschränkten Angebot und hohen Preisen profitiert habe, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet aber mit einer negativen Wendung in einem schwierigerer werdenden Umfeld. Auch steigende Investitionen sollten sich in diesem und dem kommenden Jahr belastend auswirken./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 04:00 / UTC

