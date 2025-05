Bernstein Research

Volvo AB (B) Underperform

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo B wegen schwacher April-Zulassungsdaten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen belassen. Analyst Harry Martin vertritt in einer am Montag vorliegenden Studie die Meinung, dass die seit Jahren überdurchschnittlich wachsenden Konsenserwartungen bei Unternehmen aus der Nutzfahrzeugindustrie zurückgesetzt werden müssten. Er geht pessimistischer an die diesjährigen Lkw-Auslieferungen heran./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 22:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 04:00 / UTC

