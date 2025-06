Iran-Israel-Konflikt im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich -- Renault-CEO de Meo wird Chef von Kering -- Bitcoin-Kurs im Aufwind: Rekordhoch rückt näher

Marktbeobachter sprachen von einem "geopolitischen Krisenmodus", berichtete dpa-AFX. Neben dem Krieg in der Ukraine sorgte die angespannte Lage im Nahen Osten für zusätzliche Verunsicherung - und rückte geldpolitische Themen wie die anstehenden Zinsentscheidungen großer Notenbanken, darunter die der US-Fed, etwas in den Hintergrund. Trotz der angespannten Lage zeigten sich die Aktienmärkte laut Stephen Innes von SPI Asset Management erstaunlich robust.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits etwas höher und bewegte sich auch im Verlauf im Plus. Letztlich kletterte er 0,78 Prozent auf 23.699,12 Stellen. Der TecDAX konnte ebenfalls zulegen, nachdem er bereits stärker gestartet war. Er verließ den Tag 0,84 Prozent im Plus bei 3.845,73 Zählern.

Der EURO STOXX 50 zeigte sich in Grün, nachdem er marginal höher in den Handel gegangen war. Sein Schlussstand: 5.337,37 Stellen (+0,89 Prozent).

"Der Ölmarkt , stets ein Barometer geopolitischer Ängste, glaubt noch nicht an das vollständige Armageddon-Szenario", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management laut dpa-AFX. Sollte sich der Konflikt jedoch über einen längeren Zeitraum hinziehen, könnte sich das schnell ändern. In diesem Fall sei ein Anstieg des Ölpreises über die Marke von 80 US-Dollar wahrscheinlich - bei gravierenderen Störungen im Tankerverkehr wären auch Preise von 120 Dollar und mehr denkbar.

Trotz der angespannten Lage im Nahen Osten, wo der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran für Verunsicherung sorgt, überwog unter Anlegern der Optimismus, so Marktbeobachter. Die Straße von Hormus - eine Schlüsselroute für den weltweiten Öltransport - ist weiterhin passierbar. Zudem halten sich die USA, obwohl sie über zahlreiche Militärstützpunkte mit zehntausenden Soldaten in der Region verfügen, bislang aus einer direkten Beteiligung heraus.

Der Dow Jones legte zum Wochenstart 0,75 Prozent auf 42.515,58 Punkte zu.Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben mit einem Plus von 1,52 Prozent bei 19.701,21 Punkten in den Feierabend.

An der Wall Street ging es am Montag aufwärts.

Die Märkte in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,54 Prozent auf 38.516,72 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,19 Prozent tiefer bei 3.382,14 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,13 Prozent auf 24.028,83 Einheiten nach.

Die Aktienmärkte in Ostasien bewegen sich am Dienstag in einem engen Rahmen und zeigen kein klares Bild. Nach der Erholung vom Montag bleiben neue Impulse trotz Kursgewinnen an der Wall Street aus. Auch Berichte über mögliche Verhandlungen Irans zu Waffenstillstand und Atomprogramm sorgen für kaum Bewegung.

Zudem halten sich Investoren vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. In Japan ließ die Zentralbank den Leitzins wie erwartet unverändert und kündigte an, die Reduzierung der Anleihekäufe ab April 2026 langsamer anzugehen. Der Markt reagierte auf diese Entscheidung nur verhalten - sowohl beim Yen als auch an der Börse.

